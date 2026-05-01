Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2-3. kilometrelerindeki derz yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Aydın-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Denizli-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Akyazı-Dokurcun yolunun 30-31. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Ağrı-Taşlıçay yolunun 42-48. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım Ağrı-Doğubayazıt istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-49. kilometrelerinde refüj ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.