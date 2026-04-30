Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometreleri Denizli istikametindeki şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde, Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerinden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nda Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 32-33, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.