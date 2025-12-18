Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkisindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 30 Ocak 2026'ya kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin Arhavi-Hopa yönündeki tüpü ile 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım 08.00-17.30 saatlerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.