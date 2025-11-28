Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu Saray Kavşağı'ndan otoyola girişler, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinin bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar kontrollü gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
