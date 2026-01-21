Kara yollarında durum
Kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya sıkı kontrole tabi tutuldu. Otoyol ve çeşitli yollar üzerindeki mevcut durum ve geçiş önlemleri hakkında bilgiler verildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım açık tutulan şeritlerden sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri Denizli istikametindeki şev çalışması sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan menfez çalışması dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım soldaki yoldan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 23.00'e kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerinde gelişim çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.