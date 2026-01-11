Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler olduğunu duyurdu. Sürücülerin, belirtilen kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatılarak trafik akışı, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Yeşilyurt yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) kaldırım çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.