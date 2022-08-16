Haber : Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor

Kara kovanda üretilen Anzer Balı 8 bin TL'den alıcı buluyor

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl bir ilke imza atılarak kara kovanlarda üretildi.

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl bir ilke imza atılarak kara kovanlarda üretildi.

Kara kovanlara dışarıdan hiç müdehale edilmeden kovanda bulunan arılar içeride herşeyi kendisi yapıyor. Bu yıl kilosu 2 bin TL olarak açıklanan imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer Balının kara kovanlarda üretilmesinden dolayı kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.

Kara kovanlarda arıların her şeyi kendisi yaptığını ifade eden Adem Turgut, "Kara kovanlarda arılar her şeyi kendisi yapıyor. Dışarıdan biz hiçbir şeyine karışmıyoruz. Bundan dolayı bu bal diğer ballardan daha kıymetli. Anzer'de bir ilk yapıldı. Kütüğün içerisinde doğal Anzer Balı yapıyor. Yapılan üretim sadece Anzer Ballıkaya Anzer Balı üretim çiftliklerinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa kara kovanlarda Anzer Balı üretimi yapıldığını söyleyen Adem Turgut, "Bu yıl ilk defa organik olarak kara kovanlarda Anzer balı ürettik. Balın kilo fiyatı 8 bin TL olarak belirledik. Organik olarak kara kovanlarda üretilen balları sağıyoruz. Bu vesileyle endemik çiçeklerle beraber balı üretiyoruz. Bu sene 40 kilo bal üretimi yaptık. Kara kovanlarda üretilmeyen Anzer Ballarının fiyatını ise 2 bin 500 TL olarak açıkladık" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İkizdere Rize Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title