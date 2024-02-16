Üye Girişi
Haberler

Kar payı ortaklığı adı altında bir vurgun daha! Karı-koca 100 milyon dolarla buhar oldu

Güncelleme:

Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir kripto para şirketi, iddiaya göre, Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para topladı.

ÖDEMELERİNİ ALAMAYAN ÜYELER, ŞİRKET YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Bir süre şirketten kar payı alan üyeler, daha sonra ödemelerini alamayınca şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını söyledi.

Kar payı ortaklığı adı altında bir vurgun daha! Karı-koca 100 milyon dolarla buhar oldu

MAĞDURLARLA İLETİŞİMİ KESTİLER

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A. bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti. Adana'dan Ankara'ya gelen 20 kişilik grup, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kar payı ortaklığı adı altında bir vurgun daha! Karı-koca 100 milyon dolarla buhar oldu

Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin, saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.

"DEVLETİMİZ GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPACAKTIR"

Ankara Adliyesi önünde grup adına açıklama yapan avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş şunları söyledi: "Sayın Başsavcılıkça gerekli araştırmanın yapılacağına ve şüpheliler hakkında gerekli tedbirlerin alınacağına inancımız tam. Şüpheliler 'kar payı ortaklığı' adı altında mağdurlardan kripto para üzerinden para almıştır. Ancak mağdurlar herhangi bir kazanç sağlamadığı gibi paralarını bu şahıslara kaptırmıştır. Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

3.Sayfa Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu?
1000

Yorumlar (2)

Arman Usa:

boyle cabuk zengin olma meraklisi olmasa , bu uc kagitcilar nerden ekmek yiyecekki?Bakin bakin 10 bin tl taksitle sifir arac kampanyasida var parasi kalan onada basvursun

21
0
yanıtYanıtla
Narter Nart:

Ünlü bir atasözü vardır. Çok söz yalansız çok mal haramsız olmaz, diye... Haydan gelen huya gitti diye düşünün. Çalışın çalışın...emek verin. Kay payı da aynen faiz gibi haramdır. Bunu söylemek için İslam alimi olmaya gerek yok... Söyleyen İslam alimi var ise bilsin ki emek verilmeden kazanılan çoğu şey haramdır.

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title