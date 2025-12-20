Kapıkule Gümrük Kapısı'nda günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldı

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 7 Aralık'ta günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; ülkemizin dış ticaretini ekonomi politikalarımızla uyumlu bir biçimde geliştirmek, ihracatımızı güçlendirmek ve ithalat süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla gümrük ve lojistik altyapımızı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, Avrupa'ya açılan en stratejik kara sınır kapılarımızdan biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişlerinde tarihi bir rekora ulaşılmıştır. Kapıkule Gümrük Kapısı'nı kullanarak ticari taşıma gerçekleştiren araç sayısı, 7 Aralık 2025 tarihinde bir gün içerisinde 1753'ü giriş, 1689'u çıkış olmak üzere toplam 3 bin 442 araca ulaşarak bugüne kadarki en yüksek günlük işlem seviyesine çıkmıştır" denildi.

Açıklamada kırılan rekora ilişkin, "Söz konusu rekor; gümrük idarelerimizin artan işlem kapasitesini, dijitalleşme ve modernizasyon odaklı uygulamaların sahadaki karşılığını ve lojistik süreçlerin daha hızlı, etkin ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu gelişme, ülkemizin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün desteklenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, gümrük kapılarımızdaki altyapı yatırımlarını, personel kapasitesini ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, dış ticaret erbabımızın ihtiyaçlarına cevap veren, ticaretin önünü açan ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.