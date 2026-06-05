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Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki denetim sonucu 840 kilogram canlı akivadese el konuldu

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araçta 840 kilogram canlı akivades (kum midyesi) ele geçirildiğini ve yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan denetimde bir araçta 840 kilogram canlı akivades (kum midyesi) ele geçirildiğini ve yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, su ürünleri denetimlerine ilişkin bilgi verildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, dün Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir araçta 840 kilogram canlı akivades ele geçirilmiştir. Ürüne ve araca mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak, canlı olan akivadeslerin doğal yaşam alanına iadesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca şahsa yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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