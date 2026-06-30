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Ticaret Bakanlığı ekipleri Kapıkule'de yasa dışı getirilen "pomeranian" cinsi köpek yavrularına el koydu

Ticaret Bakanlığı ekipleri Kapıkule'de yasa dışı getirilen 'pomeranian' cinsi köpek yavrularına el koydu
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan, piyasa değeri 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusuna el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yasa dışı getirilen ve değeri 472 bin 680 lirayı bulan 6 "pomeranian" cinsi köpek yavrusunu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığı girişimine engel oldu.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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