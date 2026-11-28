Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 2,37 artarken dolar 50,7830 TL'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kapalıçarşı'da külçe altın bu hafta sonu 5.950 TL olurken haftalık yüzde 2,37 yükseldi; ABD Doları 50,7830 TL'ye çıktı ve haftalık yüzde 0,40 arttı. Geçen yılın sonuna göre dolar yüzde 18,63 değer kazanırken külçe altın yüzde 0,87 geriledi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|5.812
|5.950
|2,37
|-0,87
|Cumhuriyet
|40.464,00
|39.879
|40.191
|0,78
|-0,67
|ABD Doları
|42,8090
|50,5790
|50,7830
|0,40
|18,63
|Avro
|50,2320
|55,6580
|55,6690
|0,02
|10,82
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,4300
|66,6980
|0,40
|15,23
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,3200
|60,8690
|0,91
|12,12
Kaynak: AA