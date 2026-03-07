Yatırımcı rehberi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL









Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002,00 7.384,00 7.202,00 -2,46 19,99 Cumhuriyet 40.464,00 49.723,00 48.503,40 -2,45 19,87 ABD Doları 42,8090 43,9590 44,0620 0,23 2,93 Avro 50,2320 51,8800 50,9710 -1,75 1,47 İngiliz Sterlini 57,8850 59,1420 58,8500 -0,49 1,67 İsviçre Frangı 54,2890 57,1050 56,4350 -1,17 3,95

(Sürecek)