Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları ve yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları açıklandı. Altın fiyatları önemli bir artış gösterdi. Detaylarda külçe altın fiyatının 4.068 TL'ye, Dolar'ın ise 38,1770 TL'ye yükseldiği görülüyor.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|3.960,00
|4.068,00
|2,73
|36,74
|Cumhuriyet
|20.180,00
|26.782,00
|27.506,00
|2,70
|36,30
|ABD Doları
|35,3580
|38,0610
|38,1770
|0,30
|7,97
|Avro
|36,7510
|43,2580
|43,6300
|0,86
|18,72
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|49,7300
|50,8400
|2,23
|14,74
|İsviçre Frangı
|39,0410
|46,8500
|46,5900
|-0,55
|19,34
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi