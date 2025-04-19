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Kapalıçarşı'da Altın ve Dolar Fiyatlarındaki Haftalık Değişimler

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları ve yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları açıklandı. Altın fiyatları önemli bir artış gösterdi. Detaylarda külçe altın fiyatının 4.068 TL'ye, Dolar'ın ise 38,1770 TL'ye yükseldiği görülüyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.960,004.068,002,7336,74
Cumhuriyet20.180,0026.782,0027.506,002,7036,30
ABD Doları35,358038,061038,17700,307,97
Avro36,751043,258043,63000,8618,72
İngiliz Sterlini44,308049,730050,84002,2314,74
İsviçre Frangı39,041046,850046,5900-0,5519,34
(Sürecek)

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Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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