Yatırımcı rehberi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları artış gösterdi. Külçe altın ve Cumhuriyet altını geçen hafta sonuna göre yüzde 7.66 ve 7.62 oranında değer kazandı. Dolar ve Euro da küçük artışlar kaydetti.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.397,496.887,657,6614,76
Cumhuriyet40.464,0043.113,0046.397,007,6214,66
ABD Doları42,809043,249043,35400,241,27
Avro50,232050,274050,90701,261,34
İngiliz Sterlini57,885058,005058,68101,171,38
İsviçre Frangı54,289053,992054,87001,631,07
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
