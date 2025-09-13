Haberler

Kapalıçarşı Altın ve Döviz Kurları: Fiyatlarda Haftalık Değişimler

Güncelleme:
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasındaki değişim oranlarını gösteriyor. Külçe altın ve Cumhuriyet altınında önemli artışlar dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.768,934.857,101,8563,26
Cumhuriyet20.180,0032.202,0032.793,001,8462,5
ABD Doları35,35841,25541,3680,2717
Avro36,75148,51148,511032
İngiliz Sterlini44,30855,93956,1070,326,63
İsviçre Frangı39,04151,76351,9170,332,98
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
