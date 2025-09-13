Kapalıçarşı Altın ve Döviz Kurları: Fiyatlarda Haftalık Değişimler

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.768,93 4.857,10 1,85 63,26 Cumhuriyet 20.180,00 32.202,00 32.793,00 1,84 62,5 ABD Doları 35,358 41,255 41,368 0,27 17 Avro 36,751 48,511 48,511 0 32 İngiliz Sterlini 44,308 55,939 56,107 0,3 26,63 İsviçre Frangı 39,041 51,763 51,917 0,3 32,98

(Sürecek)