Kapalıçarşı Altın ve Döviz Kurları: Fiyatlarda Haftalık Değişimler
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasındaki değişim oranlarını gösteriyor. Külçe altın ve Cumhuriyet altınında önemli artışlar dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.768,93
|4.857,10
|1,85
|63,26
|Cumhuriyet
|20.180,00
|32.202,00
|32.793,00
|1,84
|62,5
|ABD Doları
|35,358
|41,255
|41,368
|0,27
|17
|Avro
|36,751
|48,511
|48,511
|0
|32
|İngiliz Sterlini
|44,308
|55,939
|56,107
|0,3
|26,63
|İsviçre Frangı
|39,041
|51,763
|51,917
|0,3
|32,98
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi