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Kanada ve Ontario başbakanları, ABD tarifelerine karşı 8,7 milyar dolarlık paketi duyurdu

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Kanada Başbakanı Carney ile Ontario Başbakanı Ford, ABD tarifelerine karşı 8,7 milyar dolarlık yatırım ve yeni önlemleri duyurdu. Paket, Ontario'da çelik ve otomotiv sektörlerini koruyup tarifelerden etkilenen çalışanlara destek olmayı hedefliyor.

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney ile Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford, ABD tarifelerinin yarattığı ekonomik belirsizliğe karşı Ontario'daki stratejik sektörleri ve çalışanları desteklemek amacıyla toplam 8,7 milyar dolarlık yatırımları ve yeni önlemleri duyurdu.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD gümrük tarifeleri ve artan küresel belirsizlik karşısında Kanada'nın kontrol edebileceği konulara odaklandığı, daha bağımsız ve dirençli bir ekonomi inşa etmek için stratejik yatırımlar yaptığı vurgulandı.

Bu kapsamda Carney ve Ford'un stratejik endüstrileri güçlendirmek, ABD gümrük vergilerinden etkilenen çalışanları ve işletmeleri desteklemek ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik etmek için 8,7 milyar dolarlık yatırımları ve yeni önlemleri duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eylem planı aracılığıyla Kanada hükümetinin ve Ontario'nun çelik ve otomotiv sektörlerini korumayı, kritik minerallerin üretimini hızlandırmayı, yeni ihracat pazarları açmayı ve tarifelerden etkilenen çalışanları desteklemeyi hedeflediği kaydedildi.

Çelik sektöründe, beş yıllık Ortak Çelik Eylem Fonu çerçevesinde Kanada'nın 3,55 milyar dolar ve Ontario'nun 1,67 milyar dolar kaynak sağlayacağı belirtilen açıklamada, fonun üretimin çeşitlendirilmesi, savunma, ileri imalat ve enerji gibi alanlara yönelik kapasitenin artırılması ve Kanada çeliği için yeni dış pazarların geliştirilmesinde kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca kamu alımlarında Kanada ve Ontario çeliğine öncelik verileceği, ucuz ve sübvansiyonlu yabancı çelik ithalatına karşı denetimlerin güçlendirileceği ifade edildi.

Otomotiv ve kritik mineral yatırımları

Otomotiv sektörüne ise iki yıl içinde 2,5 milyar dolarlık ek yatırım yapılacağı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda federal hükümetin 1,5 milyar, Ontario hükümetinin ise 1 milyar dolar sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kaynakların üretim hatlarının modernleştirilmesi ve elektrikli araç üretiminin geliştirilmesi için kullanılmasının beklendiği vurgulandı.

Ontario'nun kritik mineral yataklarının da geliştirileceği ifade edilen açıklamada, Kanada hükümetinin, eyaletin üç yıl içinde yapacağı 1 milyar dolara kadar yatırıma eşdeğer katkı sağlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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