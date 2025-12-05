Haberler

"Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi" geri çekildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında, bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek önergeye ilişkin detaylı bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra önergenin ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Ekonomi
