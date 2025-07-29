Kamil Koç, Flix ile Global Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'nin önde gelen karayolu yolcu taşıma firmalarından Kamil Koç'un global iş ortağı Flix, faaliyet ağını beşinci kıtaya taşıdı. Bu kapsamda Kamil Koç, yurt içinde Diyarbakır, Iğdır ve Adıyaman gibi illerle seyahat ağını genişletirken; Flix ise Avustralya pazarına giriş yaparak küresel büyüme yolculuğuna yeni bir kıta daha ekledi.

Türkiye'nin önde gelen karayolu yolcu taşıma firmalarından Kamil Koç, global iş ortağı seyahat teknolojileri şirketi Flix'in desteğiyle hizmet ağını genişletiyor.

Büyüme stratejileri doğrultusunda Kamil Koç, 2025 yılı içerisinde Diyarbakır, Iğdır, Adıyaman ve Varna seferlerini başlatarak seyahat ağına yeni duraklar ekledi. Flix ise Avrupa ve Kuzey Amerika'daki on yıllık çalışmasının ardından Hindistan ve Latin Amerika ile küresel ölçekte sürdürülebilir büyümenin simgesi haline geldiği yolculuğuna, bu kez Avustralya ile devam etti.

"Flix ile birlikte Türkiye'de büyüme, dünyada liderlik hedefiyle ilerliyoruz"

Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Flix ile birlikte hem Türkiye'de hem de global ölçekte büyümeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin her köşesine kaliteli, konforlu ve güvenilir seyahat hizmeti sunma hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kamil Koç olarak yurt içinde yeni yatırım ve iş birlikleriyle büyümemizi sürdürürken, global iş ortağımız Flix de dünya genelindeki güçlü büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu vizyonun bir uzantısı olarak Flix'in beşinci kıtaya, yani Avustralya'ya açılması bizler için de gurur verici bir gelişme. Bu adım, aynı zamanda bizleri de büyüme yolculuğumuzda yeni fırsatlar için motive ediyor. Kamil Koç olarak Türkiye'de 76 ilde, yurtdışında ise Romanya ve Bulgaristan'da 5 farklı noktada, Flix olarak ise 5 kıtada 40'tan fazla ülkede toplamda 8.000'den fazla noktada yolcularımıza hizmet veriyoruz. Seyahat sektörünün iki öncü markası olarak Türkiye'de büyüme, dünyada liderlik hedefiyle yol almaya devam ediyoruz. Ayrıca, Kamil Koç ve Flix iş birliği, yalnızca Türkiye'deki faaliyetlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ortak değerlere dayanan yatırımlarla da örnek teşkil ediyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada daha kaliteli, daha dijital ve sürdürülebilir bir seyahat altyapısı inşa etmek amacıyla attığımız her adım, bu güçlü ortaklığın vizyonunu daha da pekiştiriyor. Kamil Koç ve Flix'in oluşturduğu bu sinerjinin yalnızca bugünü değil, geleceğin mobilite ekosistemini de şekillendirecek büyük fırsatlar sunduğuna inanıyoruz."

Flix, Avustralya'daki faaliyetlerini 40 ülkede uyguladığı iş modeliyle yürütecek

Flix, Avustralya'daki faaliyetlerini de 40 ülkede uyguladığı, varlık gerektirmeyen iş modeliyle yürütecek. Teknolojik altyapısını, yerel otobüs operatörleriyle kurduğu iş birlikleriyle birleştiren Flix, yolculara kaliteli, güvenli ve dijital bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL