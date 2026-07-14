Kamboçya Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret

KAMBOÇYA Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Keo Buntheng, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) genel merkezini ziyaret etti.

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Keo Buntheng, SANKON genel merkezine yapmış olduğu ziyarette, Kamboçya Krallığı'nın ekonomik gelişmeleri hakkında SANKON katılımcı şirketleri bilgilendirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Kamboçya arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerimize katkı sağlamaya bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı