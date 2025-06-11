Kalyon PV, 2025'te En İyi Güneş Paneli Üreticileri Arasında

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Kalyon PV, Kiwa PVEL 2025 programında 'En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri' listesine girmeyi başardı. Şirket, güneş panelleri için yapılan zorlu testleri başarıyla geçerek uluslararası kalite ve dayanıklılık standartlarını karşıladığını tescilledi.

Kalyon PV, Kiwa PVEL 2025'te "En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri" arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji teknolojilerinde faaliyet gösteren Kalyon PV, güneş paneli sektörünün uluslararası kalite değerlendirme programı Kiwa PVEL 2025'te önemli bir başarıya imza attı.

Kalyon PV, bu yıl dünya genelinde 53 üreticinin 388 panel modelinin değerlendirildiği Kiwa PVEL tarafından yürütülen "Product Qualification Program" (PQP) kapsamında tüm kalite testlerinden başarılı sonuçlar elde etti ve "En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri" listesindeki 8 firma arasında yer aldı.

Programda PV paneller için yapılan 6 farklı testi (yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID) başarıyla geçen Kalyon PV, ürettiği "TOPCon" teknolojisine sahip çift camlı panellerin uluslararası kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını tescil etti.

"Teknolojiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, kalitenin üretim süreçlerinde önemli bir rol teşkil ettiğini belirtti.

Kulalı, "Uluslararası bağımsız bir kuruluş Kiwa PVEL tarafından gerçekleştirilen bu zorlu testlerden başarıyla geçen ilk ve tek Türk şirketi olmak, bizim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu. Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel ölçekte bir kez daha tescil edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarının, sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve teknolojiye verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Kulalı, tek çatı altında 4 üretim tesisinin yer aldığı entegre fabrikalarındaki tüm ara ürünlerin kalite kontrol süreçlerine tabi tutulduğunu, her aşamada Kalyon PV'nin yüksek kalite standartlarının, eksiksiz şekilde uygulandığını ifade etti.

Ürünlerinin en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sergilediğini vurgulayan Kulalı, şunları kaydetti:

"Kalite anlayışımız, sınır tanımıyor. Bu da, hem ülkemizin yeşil dönüşümünde güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı, hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaşmamızı sağlıyor. Üst düzey teknolojiye ve yüksek kaliteye sahip güneş panellerimizle sadece Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki yeşil dönüşüm sürecinde aktif şekilde yer alarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz."

Kalite standartları için 20'ye yakın sertifika alınıyor

Entegre üretim yapısına sahip güneş teknolojileri fabrikası Kalyon PV, 250 bin metrekarelik alanda, ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altında gerçekleştiriyor.

Şirket, koruyucu film, çerçeve ve bağlantı kutusu gibi kritik bileşenlerde yerli tedarikçilerle işbirliği yaparak milli sanayiyi desteklerken, ürünlerinin yüksek kalite standartlarını ise UL, TSE ve TUV Nord gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı 20'ye yakın sertifikayla belgelendiriyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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