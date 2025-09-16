Kaleseramik Vakfı'ndan Üstün Başarı Bursu Duyurusu

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), üstün başarı bursu için başvuruların başladığını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, üstün başarı bursu için 10 Ekim'e kadar Microfon platformu üzerinden başvuru yapılabilecek.

Bugüne kadar 5 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağlayan KSV, Türkiye'de yüksek miktarda burs sağlayan kuruluşlar arasında yer aldı.

Akademik başarıyı desteklemenin yanı sıra gençlerin topluma değer katan, güçlü ve ilham verici bireyler olarak yetişmesi amacıyla 2023'te başlayan Bursiyer Gelişim Programı'nın kapsamı bu yıl daha da genişletildi.

Bursiyerlere hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda gelişim imkanı sunan program, sosyal ve mesleki beceri atölyeleri, güncel eğilimlerle ve gençlerin ihtiyaçlarıyla uyumlu eğitim içerikleri ve profesyonellerle birebir mentörlük imkanı gibi fırsatlar sunacak.

Bursiyerlerin, Abilitypool platformu üzerinden seçtikleri projeler aracılığıyla yılda belirli bir süre gönüllülük yapmaları ve topluma katkı sunan bireyler olarak güçlenmeleri amaçlanıyor. Böylece bursiyerlerin, akademik başarılarının yanı sıra profesyonel ve toplumsal sorumluluk alanlarında da donanımlı bir geleceğe hazırlanmasına katkı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Vakfı Genel Müdürü Rana Birden, Türkiye'nin geleceğine en önemli yatırımın gençlerin güçlendirilmesinden geçtiğine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KSV olarak amacımız, gençleri üniversite hayatı boyunca yalnızca akademik anlamda desteklemek değil, potansiyellerini keşfetmelerine, topluma değer katan liderler olarak yetişmelerine ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine rehberlik etmektir."