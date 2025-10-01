Kaleseramik, Cersaie Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi

Kaleseramik, İtalya'nın Bolonya kentinde düzenlenen Cersaie Uluslararası Seramik Karo ve Banyo Mobilyaları Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, fuarda teknoloji ve tasarımı buluşturan yenilikçi vizyonunu tanıttı.

Şirketin tasarım ödüllü ürünlerinden esnek cephe çözümlerine uzanan portföyü, sektör profesyonellerinin ilgi odağı oldu.

İtalyan mimar Paolo Cesaretti'nin tasarladığı ve "Prima Materia"nın uygulayıcılığını üstlendiği stant, "Bir İfade Aracı Olarak Malzeme: Arıtılmış Dünya, Yeniden Tanımlanan Yaşam" (Material as an Expression: Earth Refined, Life Redefined) temasıyla sunuldu.

Kaleseramik'in standında sergilenen yenilikçi ürünler ve koleksiyonlar, fuarda göze çarptı. Yenilikçi ürünlerini aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketiyle de bütünleştiren şirket, 2 milimetreden (mm) 20 mm'ye kadar farklı kalınlıklarda ürettiği ürünlerini bir arada sunarak üretim kabiliyetini ve ürün portföyünü gözler önüne serdi.

Fuarda ilk kez sergilenen ve "Her Alan için Sonsuz Seçenek" mottosuyla tasarımcılara esneklik sunan "Panorama Koleksiyonu" ilgi gördü. Doğadan ilham alan toprak tonlarını "Zen" estetiğiyle harmanlayan "Intonaco" serisi ise stantta yer alan üç farklı ambiyansla ziyaretçilere sakin ama güçlü mekanlar yaratma potansiyelini gösterdi.

"Constantinople" ürünü, Elle Deco Uluslararası Tasarım Ödülü (EDIDA) 2025 Mutfak Kategorisi birincilik ödülünün sahibi oldu. Porselen tezgah markası T-ONE altında yer alan ve yüzeydeki damarın gövdede de kesintisiz devam etmesini sağlayan V-Intech teknolojisiyle üretilen Constantinople, estetik ve teknolojinin birleşimi olarak takdir topladı.

Ayrıca, hafif yapısıyla binaya minimum yük bindiren 3 mm kalınlığındaki esnek porselen plakaların cephe sistemlerindeki yenilikçi kullanımı da fuarda ilk kez sergilenerek mimari çözümlere getirdiği yeni olanaklarla dikkati çekti.

"Olumlu geri dönüşlerden gurur duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, fuarın verimli geçtiğini belirterek, 2025'i "Kalebodur Yılı" ilan edip çıktıkları dönüşüm ve inovasyon yolculuklarının somut sonuçlarını fuarda sergilemekten ve aldıkları olumlu geri dönüşlerden gurur duyduklarını aktardı.

Ürünlerinin ziyaretçilerden tam not aldığına işaret eden Karaoğlu, "Standımızda malzemenin nasıl bir ifade aracına dönüştüğünü ve yaşam alanlarını nasıl yeniden tanımladığını bizzat deneyimleyen misafirlerimiz, bütüncül vizyonumuza tanıklık etti. Bu fuar, Kaleseramik'in sadece bir seramik üreticisi değil, aynı zamanda teknoloji ve tasarım alanında bir lider olduğunu bir kez daha kanıtlayan önemli bir platform oldu." ifadelerini kullandı.