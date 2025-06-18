KAİSDER'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği'nin 5'inci Genel Kurulunda Mehlika Gider, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Genel Kurulda tüzük değişikliği ile yönetim süresi 3 yıla indirildi. Gider, nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini ve Endüstri 5.0'ı yakından takip edeceklerini belirtti.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) 5'inci Genel Kurulunda Mehlika Gider, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Dernekten yapılan açıklamada, KAİSDER'in 5'inci Genel Kurulunun gerçekleştirildiği belirtildi. Genel Kurulda, bir önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider kalemleri ibra edilirken, tüzük değişikliği ile daha önce 2 artı 2 olan yönetim süresinin, tek dönem 3 yıla indirildiği vurgulanan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehlika Gider'in seçildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehlika Gider, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0'ın yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı ve her sektörde başarıya ulaşmaktan alıkoyan dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefledikleri değerlendirmesinde bulunan Gider, yerel ve uluslararası iş birliklerini geliştireceklerini, özel projeler üreteceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler

Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Eskişehir Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu

Eskişehir Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.