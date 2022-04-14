Kahramanmaraş'ta en çok yatırım tarım, enerji ve ulaştırmaya yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta en çok yatırımın tarım, enerji ve ulaştırmaya yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 2021 kamu yatırımlarının sektörleri belli oldu. Buna göre, 4 ana sektörde 30 milyonluk yatırım yapılacağı ve devam ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş Valiliğinin ' Kahramanmaraş İli 2021 Yılı Yatırım Programı' sektörlere göre dağılım raporundan derlenen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 2021 yılı içerisinde 53 projenin yatırım planlaması yapıldı.

Buna göre, tarımda 6, ulaştırmada 13, enerjide 6, madencilikte 4 olmak üzere 30 milyon TL'lik planlama hayata geçti. 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan toplam 53 projenin 41'i doğrudan Kahramanmaraş yatırımı iken, 12 projenin müşterek iller kapsamında programa alındığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi