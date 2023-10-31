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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasına Küçükbaş ve Adaklık Satışını Taşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve adaklık satışının 2 Kasım Perşembe günü canlı hayvan borsasına taşınacağını duyurdu. Dağınık bir biçimde hizmet veren satıcılar, artık canlı hayvan borsasında oluşturulan adaklık satış merkezinde faaliyetlerine devam edecekler. Perşembe günü itibariyle canlı hayvan borsasında ticari faaliyetlerine başlayacak olan satıcılar, vatandaşlara veteriner hekim kontrolünde daha modern ve hijyenik şartlarda hizmet sağlayacaklar.