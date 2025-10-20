Haberler

KAGİDER Momentum Programı, Kadın Girişimcileri Güçlendiriyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin büyüme ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan KAGİDER Momentum Programı'nın yoğun bir katılımla devam ettiğini duyurdu. Program, eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteği sunarak kadın girişimcilere cesaret ve dayanışma kazandırıyor.

Bugüne kadar bine yakın kadın girişimciye ulaşan programın yeni dönem eğitimleri ağustos ayında başlarken program yoğun bir katılımla sürüyor.

Çevrim içi programın açılışı KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan tarafından yapılırken, program kapsamında katılımcılara eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteği veriliyor.

İlk aşamada düzenlenen eğitimlerde Dr. Sinem Ulutürk-Cinbiş "İş Modeli Kanvas ile İşini Planla", KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Atılgan "Finansal Okuryazarlık 101" başlıklı eğitiminde kadın girişimcilerin finansal stratejilerini güçlendirmeye yönelik ipuçları paylaşırken KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Zeynephan Gemicioğlu ve Dr. Bora Gemicioğlu ise "Girişimciliğin Hukuksal Boyutu" eğitiminde girişimcilerin işlerini daha güvenli temeller üzerine kurmalarına yardımcı olacak bir perspektif paylaştı. KAGİDER Genel Sekreter Yardımcısı Esen Sirel Ongun ise girişimcilere "Etkili İletişim ve Pazarlama Stratejileri" eğitimi verdi.

Programın yeni fazında kadın girişimcilerin iş fikirlerini derinleştirmelerine, yaratıcılıklarını artırmalarına ve sürdürülebilir büyüme stratejileri oluşturmalarına destek olan eğitimler başlarken girişimci Bedriye Hülya tarafından verilen "Girişimcilik 101 & Değer Önerisi Tasarımı" eğitimi, girişimciliğin temel adımlarını ve müşteriye sunulan benzersiz değer önerisinin nasıl geliştirileceğini ele aldı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol da "Tasarım Odaklı Düşünme" eğitimiyle katılımcılara problem çözme süreçlerine kullanıcı odaklı bir perspektiften yaklaşmaları konusunda eğitim verdi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu yaptığı açıklamada, momentumun kadın girişimciler için bir dönüşüm yolculuğu olduğunu vurgulayarak, "KAGİDER Momentum, kadın girişimcilere sadece eğitim ve bilgi değil, aynı zamanda cesaret, yön ve dayanışma kazandırıyor. Amacımız, Türkiye'de kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkararak onları hem ulusal hem uluslararası arenada rekabetçi ve görünür kılmak." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Momentumun ikinci aşamasında yer alan Kapasite Geliştirme Modülleri ile katılımcıların işletme bazında özel gelişim alanlarına odaklanmaları ve öğrendiklerini somut iş çıktısına dönüştürmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
