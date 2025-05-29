Kafkas Sönmez: Kripto yatırımcısının gözü Trump'ta ve Amerika'dan gelen gelişmelerde

Kafkas Sönmez: Kripto yatırımcısının gözü Trump'ta ve Amerika'dan gelen gelişmelerde
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Gate TR CEO'su Kafkas Sönmez, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sönmez, 2024'ün ikinci yarısından itibaren hızlanan regülasyon sürecine dikkat çekerken, kripto piyasalarında önümüzdeki 6-7 aylık dönemin kritik olduğuna vurgu yaptı. Sönmez'e göre yatırımcılar artık uzun vadeli düşünüyor ve küresel politik gelişmeleri daha yakından takip ediyor.

Kripto para piyasalarındaki güncel gelişmeleri değerlendiren Gate TR CEO'su Kafkas Sönmez, regülasyonlar, yatırımcı davranışları ve piyasaların geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sönmez'e göre önümüzdeki dönemde yatırımcılar daha seçici ve temkinli olacak.

"2024'ÜN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN REGÜLASYON TARAFINDA HIZLANMA GÖRDÜK"

Kafkas Sönmez, Türkiye'de kripto para piyasasında son bir yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti. "2024'ün ikinci yarısından itibaren regülasyon tarafında hızlanma gördük" diyen Sönmez, bu sürecin sadece şirketler için değil, yatırımcı davranışları açısından da etkili olduğunu söyledi. Regülasyonların rekabet alanını daralttığını belirten Sönmez, bu dönüşümle birlikte daha profesyonel oyuncuların öne çıkacağını ifade etti.

"YATIRIMCI KİTLESİNİN DEĞİŞMESİNİ KRİPTO YASASI ÇIKMADAN GÖRMEYE BAŞLADIK"

Regülasyonun yatırımcı psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çeken Sönmez, yatırımcı profilinin değiştiğini vurguladı. "Yatırımcı kitlesinin değişmesini kripto yasası çıkmadan görmeye başladık" diyen Sönmez, bu değişimin güven ortamıyla birlikte uzun vadeli yatırımları artıracağını dile getirdi. Ayrıca, şirket olarak bir yıldır iş gücünün önemli bir kısmını kanunlara uyum sağlamak için kullandıklarını belirtti.

"6-7 AY İÇERİSİNDE KRİPTO TARAFINDA GÜZEL BİR HAREKETLENME GÖREBİLİRİZ"

Kafkas Sönmez'e göre kripto para piyasaları açısından önümüzdeki 6-7 aylık dönem kritik. "6-7 ay içerisinde kripto tarafında güzel bir hareketlenme görebiliriz" diyen Sönmez, bu süreçte yatırımcıların gözünün piyasada olması gerektiğini vurguladı. "Kripto para yatırımcısının gözü Trump'ta ve Amerika'dan gelen gelişmelerde" diyerek, küresel siyasetin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kafkas Sönmez: Kripto yatırımcısının gözü Trump'ta ve Amerika'dan gelen gelişmelerde

Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
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