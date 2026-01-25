Haberler

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

Salihli'de Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda 30 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Kadir Dilşeker, tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimli olağan genel kurulunda mevcut Başkan Kadir Dilşeker, üyelerin tam desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

413 üyesi bulunan Salihli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, genel kurulunu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi.

OYLARIN TAMAMINI ALARAK YENİDEN BAŞKAN OLDU

Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter üstlendi. Seçimlere tek liste ile katılan ve yaklaşık 30 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kadir Dilşeker, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Genel kurulda renkli anlar da yaşandı. Divan Başkanı Hasan Geriter, kendisine yeşil ve kırmızı olmak üzere iki listenin ulaştığını söyleyerek salonda kısa süreli şaşkınlık oluşturdu. Ancak daha sonra kırmızı listenin, Başkan Dilşeker'e şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıktı.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda ayrıca, oda denetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Melek Kelebek'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel kurul sonrası konuşan Başkan Kadir Dilşeker, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, "Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Kadir Dilşeker başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Kemal Yumrukaya, Salim Yıldız, Murat Şahin, Zafer Kara, Mesut Deler ve Fazlı Gülseren'den oluştu. Denetim kurulunda ise Latife Akkoyun, Birgül Güler ve Asiye Elmacı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
