Kadın Girişimci Türkan Ay, Sera Kurarak Ekonomiye Katkı Sunuyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Türkan Ay, devlet hibe desteğiyle kurduğu sera ile hem istihdam yaratıyor hem de sebze üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. İki yılda 1 dönümden 20 dönüme çıkan Ay, bölgedeki kadın girişimcilere örnek oluyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde devletten aldığı hibe desteğiyle sera kuran kadın girişimci Türkan Ay, hem patron hem işçi olduğu işletmesinde ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

Yeşilöz köyünde bahçesinde sebze yetiştirirken seracılığa yönelen Ay, 2023 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan "KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı"na başvurdu.

Program kapsamındaki yatırımına yüzde 70 hibe desteği alan Ay, iki yılda faaliyet alanını büyüterek ürün çeşitliliğini artırdı.

Yakınlarının yanı sıra dönemine göre 20 işçiye kadar istihdam sunan Ay, serada üretilen sebzeleri aile manavı ile il genelindeki pazarlarda tüketiciye ulaştırıyor.

Türkan Ay, AA muhabirine, üretime katkı sunmanın, zorluklarına rağmen serada emeğinin karşılığını alabilmenin memnuniyet verici ve keyifli olduğunu söyledi.

Sebze yetiştirmenin püf noktalarını daha önceden bilmediğini anlatan Ay, araştırmalarıyla günden güne profesyonelliğe doğru adım attığını dile getirdi.

1 dönümle başladı 20 dönüme çıkardı

Ay, çiftçilere ve kadın girişimcilere örnek olduğunu, çevrede kendisinden fikir alarak bu sektöre yönelenlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçilikle uğraşıyorduk zaten ama açık arazi şartları ile uğraşmak soğuk ve rüzgarda çok zordu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği olduğunu duyup başvurduk. Bir dönüm arazi desteği aldık. Sonra Ziraat Bankası kredisinden faydalanıp kendi çabamızla bunu 20 dönüme çıkardık. Sera, Mersin'in havası gibi nemli, çalışmak zor ama aile şirketi gibiyiz, yakınlarımla üretim yapıyoruz. Domates, biber, patlıcan salatalık üretiyor, toptan vermiyoruz, kendimiz satıyoruz. Serada budama döneminde 7 ila 10, toplama döneminde ise 11 ila 20 işçi çalıştırıyoruz. Yüzde 70 hibe desteği aldık. Üretimi güzel, bakımı kolay. Kadın girişimcilere ve çiftçilere tavsiye ediyoruz."

Kadın girişimcinin eşi İsmail Ay ise tarla ve bahçede sebze üretiminin çeşitli sıkıntılara neden olduğunu, ürünün serada hastalıklardan daha az etkilendiğini söyledi.

Sektörde başarı sağladıklarını anlatan İsmail Ay, "İl Tarım ve Orman Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada seracılık yapılabileceğini bilmiyorduk, onların desteği ile başladık. Çevremizde, 'Bu iş Nevşehir'de olmaz.' derlerken biz üstesinden geldik ve hatta alanı büyüttük." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Ekonomi
