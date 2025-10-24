Kadın Çiftçiler ve Kırsal Kalkınma: Geleceği Şekillendiren Emeğin Rolü

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) her ay gerçekleştirdiği "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında, bu ay kırsal kalkınmanın dinamikleri ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, "Kadın Çiftçiler ve Kırsal Kalkınmanın Geleceği" başlıklı oturum kapsamında tarım sektöründe kadın emeğinin rolü ve kadın çiftçilerin güçlendirilmesine yönelik politikalar masaya yatırıldı.

Toplantıya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan İlhan Çalışkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve İSTİB Meclis Üyesi Işılay Reis Yorgun konuşmacı olarak katıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise gazeteci Celal Toprak yaptı.

"Kadın çiftçiler geleceğin tarımının teminatı"

Toplantının açılışında konuşan İSTİB Meclis Başkanı Kasap, kadın çiftçilerin özellikle aile işletmelerinde tarladan sofraya uzanan zincirin her halkasında aktif rol üstlendiğine dikkati çekti.

Kasap, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam istihdamın üçte birini, tarımsal istihdamın da yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Toprağı hazırlıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar, işliyorlar, pazarlıyorlar. Kimi zaman bir köyün üretim gücünü ayakta tutuyor, kimi zaman yerel ekonominin kalbinde çalışıyorlar. Üretimin sürekliliği ve gıda güvenliğini sağlamada da belirleyici konumdalar. Geleceğin tarımında cefakar kadınların katılımıyla büyüyen, daha güçlü bir üretim modeli mümkün." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan Çalışkan da IPARD 3 Programı desteklerinin yaygınlaştığını vurguladı.

Çalışkan, "IPARD 1 ve 2 dönemlerinde 41 ilde sağladığımız destekleri, IPARD 3 programıyla Türkiye'nin 81 iline yaydık. Kamu katkı oranı önceki dönemde yüzde 25 iken, bu dönemde yüzde 50'ye yükseltildi. Toplam 785 milyon avroluk bir bütçeden söz ediyoruz. Kadınlara ve genç yatırımcılara yönelik ilave 10 puanlık pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Bugüne kadar 3 bin 113 kadın girişimciye bilgilendirme yapıldı. Yıl sonuna kadar çok daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Desteklenen projelerin yüzde 27'si kadın yatırımcılarımız tarafından yürütülüyor." açıklamasında bulundu.

"Kooperatifçilikte kadınların etkinliği artıyor"

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Ayanoğlu ise çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin verimli ve etkin çalışmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Ayanoğlu, "Bu doğrultuda stratejimizi yayımladık. Kadın girişimcilerimizin farklı sektörlerde faaliyet göstermelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 772 kooperatifimizin 826 projesine toplam 110 milyon lira hibe desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde de kooperatiflerimizin faaliyetlerini güçlendirmeye ve yönlendirmeye devam edeceğiz. Ticaretin her alanında, özellikle gıda, tarım ve tekstil sektörlerinde kadın girişimcilerimizin varlığı ekonomik kalkınmanın da teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Özcan da yüzde 100 kadınlardan oluşan bir kooperatif olduklarının bilgisini paylaşarak, 2020'de salgın döneminde kurulduklarını hatırlattı.

Lavanta ve bal üretimiyle başladıkları yolculukta bugün 11 farklı ürünle kadın emeğini ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Özcan, "Kadınlara kooperatifçiliği güvenli ve sürdürülebilir şekilde öğretmek adına çaba gösteriyoruz. Artık hibeleri etkin şekilde kullanabilen, pazarı okuyabilen yeni bir kadın kuşağı yetişiyor. Bu anlamda biz sadece bir kooperatif değil, aynı zamanda diğer kuruluşlara da örnek model olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

İSTİB Meclis Üyesi Yorgun da bir ülkenin kalkınmasının tarladaki kadının emeğinin görünür olmasından geçtiğini vurguladı.

"Her neslin kadını kendi tarihini yazar." diyen Yorgun, Türk kadınının da cesaretiyle, azmiyle ve kararlılığıyla bunu en güzel şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Yorgun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, Nene Hatunlardan başlayan o güçlü neslin mirasını bugün de devam ettiriyoruz. Kadının emeği toprağın bereketiyle buluştuğunda kalkınma kaçınılmaz hale gelir. Tarımsal üretimin temelinde kadın hep vardı, gelecekte de öyle olacak. Bu, ülkemiz için çok önemli bir güç. Bu gücün hakkıyla değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılarak etkisinin artırılması için kadın emeğinin daha çok desteklenmesi gerekiyor."