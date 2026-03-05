ÜRETİMLE GÜÇLENEN KADINLAR - FAO, projelerle kadınları girişimciliğe cesaretlendiriyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, kadınları sistemde kayıtlı, gelirini elde eden ama bir taraftan da yatırım yapabilen girişimci haline dönüştürmek için çabaladıklarını belirterek, "Projelerimiz, girişimcilik yönünde de artık evriliyor." dedi.

Selışık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2026'yı "Kadın Çiftçi Yılı" olarak ilan ettiklerini ifade ederek, kadınların ve özellikle de tarımda çalışan genç kadınların daha aktif olarak iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve gelirlerinin de eşit oranda artmasını hedeflediklerini söyledi.

Kadınların yüzde 40'ının tarımda çalıştığına işaret eden Selışık, Türkiye'de kırsalda istihdam edilen kadınların oranının yüzde 20 olduğunu dile getirdi.

Selışık, 2050 yılına gelindiğinde açlığın gündem maddesi olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle tarım bizim sürekli gündemimizde olan konu olmalı. Burada kadınlar eğer aktif rol alıyorsa, çiftçi oluyorsa, üretici oluyorsa, tarım-gıda sisteminde perakendeci oluyorsa gelirlerini artırmamız gerekiyor ve pazara erişimlerini desteklememiz gerekiyor. FAO, projelerde onların tarımsal üretimdeki verimliliklerini artırmak için çalışıyor." diye konuştu.

"Projelerde faydalanıcılarımızın oranını yüzde 50'ye çıkarıyoruz"

Uygulamalı çiftçi okullarıyla eğitim verdiklerini vurgulayan Selışık, şu ifadeleri kullandı:

"Projelere katılan faydalanıcılarımızın yüzde 30'u kadın olmak zorunda. Biz bunu yüzde 50'ye çıkarıyoruz. En son uyguladığımız 'Güçlü Tarım, Dayanıklı Toplum' mottosuyla bir projemiz vardı. Bu projede uyguladığımız eğitimlerde yaklaşık 3 bine yakın kişiye ulaştık ve bunun 1500'ü kadındı, yani yüzde 50'si kadındı."

Selışık, kadın kooperatiflerini de desteklediklerini belirterek, kurdukları dijital platformun 18 ilde 39 kooperatife eriştiğini söyledi. Platformda belli standartta ürünlerin sunulduğunu ve bu ürünlerin bir online platformla tüketiciye doğrudan ürün satışını desteklediğini anlattı.

İklim değişikliği baskısının kadınlarda daha fazla hissedildiğini dile getiren Selışık, "Kuraklık ve suyun eksikliğini kadınlarımız daha fazla hissediyor. O yüzden kadınların bu konuda bilinçlenmesini daha da çok destekliyoruz. Kadınlara yapılan, daha fazla destek yatırımın geri dönüşü daha yüksek oluyor." diye konuştu.

"Kadın kooperatiflerini güçlendireceğiz"

Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yaptıklarına işaret ederek, projeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene kırsaldaki kadının, genç kızların beslenmesini ve gelir gücünün artırılmasını üniversitelerde konuşacağız, farkındalığı artıracağız. Düzce'de kadınların gelir getirici faaliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin projemiz var. Hem gastronomi hem de arıcılıkla ilgili bir proje. Burada genç kadınları eğittik ve onlar şimdi arıcılık ürünlerini pazarlamasını gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra İş Bankası ve Pazarama işbirliğiyle kadın kooperatiflerini güçlendireceğiz. 8 ilde daha yoğun şekilde kooperatiflere destek vereceğiz. Gıda sistemlerinin güçlendirilmesi ile ilgili yeni projeye başlıyoruz. O projede de ayrıca hem kadın emeğiyle üretilen ürünlerin pazara erişimini, özellikle iklim dostu tarım teknikleriyle üretilen ürünlerin pazara erişimini destekleyeceğiz. Bu da yine Küresel Çevre Fonu'ndan desteklenen bir proje. 6 ilde spesifik 6 kooperatifi destekleyeceğiz. Bu da Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yürütülecek."

Bütün projelerine kadını ve kadın liderliğindeki kooperatifleri mutlaka entegre ettiklerini vurgulayan Selışık, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü, tarımda kadının emeği çok fazla. Kadın hem tarımda çalışıyor hem de geliyor evde çalışıyor. Bir taraftan ücretsiz işçi ama aslında çok da büyük gelir getiren bir işçi. Bunun karşılığının bir yerde artık alınması gerekiyor. Kadınları sistemde kayıtlı, gelirini elde eden ama bir taraftan da yatırım yapabilen girişimci haline dönüştürmek için çabalıyoruz. Projelerimiz, girişimcilik yönünde de artık evriliyor."