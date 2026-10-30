JCR Eurasia Rating, hakkındaki iddiaları yalanladı ve yasal haklarını saklı tuttu

JCR Eurasia Rating, hakkındaki iddiaları yalanladı ve yasal haklarını saklı tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JCR Eurasia Rating, son günlerde kuruluş hakkında kamuoyuna yansıyan iddia ve isnatları yalanladı. Kuruluş, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu yürüttüğünü belirterek her türlü yasal hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
JCR Eurasia Rating, tüm derecelendirme faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu belirterek son günlerde dile getirilen iddiaları yalanladı.
JCR Eurasia Rating tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kuruluşumuz, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak; bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve düzenli olarak gözden geçirilen metodolojik çerçeve kapsamında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmeler ile yürütmektedir. Son günlerde kuruluşumuz hakkında kamuoyuna yansıyan ve faaliyetlerimizin güvenilirliği ile kurumsal itibarımızı hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkımız saklıdır."