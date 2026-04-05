İZTO ile Çin'in Qingdao Belediyesi Ticaret Bürosu arasında işbirliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Çin Halk Cumhuriyeti Qingdao Belediyesi Ticaret Bürosu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde İZTO'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir ve Qingdao'nun benzer özellikler taşıyan iki önemli liman kenti olduğunu belirtti.

Kebapçıoğlı iki şehir arasında geniş bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda siyasi ve stratejik güvenin pekiştirildiğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Elçi Müsteşarı Li Bin ise karşılıklı ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilere ivme kazandırdığını dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de anlaşmanın ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünden önemli bir adım olacağını söyleyerek, "Çin ile sahip olduğumuz ekonomik ilişkiler mevcut haliyle güçlü bir dinamizm barındırıyor olsa da henüz dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmadığını gözlemliyoruz. Bizler bu ilişkinin sadece büyüyen değil, aynı zamanda karşılıklı faydayı esas alan yatırımlar, teknoloji transferi, ortak projeler, lojistik ve altyapı işbirlikleri çerçevesinde stratejik bir derinlik kazanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Qingdao Belediye Başkan Yardımcısı Gao Jian'ın tanıtım sunumunun ardından işbirliği anlaşması imzalandı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20 Çinli firma ile İzmirli firmalar arasında ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
