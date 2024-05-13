İzmir Ticaret Borsası Başkanı: Tarım geleceğin sektörü olacak

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli mesajında, tüm ülkelerin tarımda kendi kendine yeterli olabilmeyi stratejik bir hedef olarak benimsediğini belirtti.

Sektöre ayrılan kaynaklar ile büyük sermayenin ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden Kestelli, "Tarım yeniden 100 yıl önceki parlak günlerine dönüyor. Bizim de yeniden Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ve 'köylünün, çiftçinin milletin efendisi olarak görüldüğü' yıllara dönmemiz lazım. Çünkü tarım geleceğin sektörü olacak." ifadelerini kullandı.

Üretim artışını sağlamanın en etkin yolunun bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmak olduğunu dile getiren Kestelli, şöyle devam etti:

"Bunu tabana yaygınlaştırmak için devlet desteklerinin çok daha yoğun, etkin ve planlı kullanılması şart. Çiftçi, üretici, tüccar, sanayici, sivil toplum örgütleri ve devlet mekanizmaları el ele vererek büyük bir dönüşüm hamlesine imza atmalıyız. Gençleri tarımsal üretimin içine çekmeliyiz."