İzmir ekonomi haberi: Söke Borsa Başkanı Sağel, İzmir'de Emtia Borsaları farkındalık çalıştayına katıldı - Haberler

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İzmir ekonomi haberi: Söke Borsa Başkanı Sağel, İzmir'de Emtia Borsaları farkındalık çalıştayına katıldı

İzmir ekonomi haberi: Söke Borsa Başkanı Sağel, İzmir'de Emtia Borsaları farkındalık çalıştayına katıldı

İzmir gelişmesine göre Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Necdet Sağel İzmir'de gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.

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Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Necdet Sağel İzmir'de gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.

"Tarımsal Emtia Borsaları Piyasalarının Önemi Çalıştayı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde, İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi iş birliğinde İzmir'de bir otelde düzenlendi. Çalıştaya Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel de katılım sağladı. İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası'na üye farklı ülkelerden yaklaşık 20 temsilcinin katılım sağladığı çalıştayda tarımın geleceği konuşuldu.

Toplantıda üretimde güçlü olan Türkiye'nin işin ticaret kısmında da yeterince sözünün geçmesi için bir olma, birlikte yol alma ve İslam ülkeleri olarak Tarımsal Emtia Borsalarını daha güçlü kılma konularında fikir birliğine varıldı.

Türkiye'nin tarımsal geleceği ve bu geleceğin planlanmasında çeşitli ülkelerle işbirliği sağlanması anlamında önemli bir çalıştay olduğuna dikkat çeken Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, bu önemli toplantıyı düzenleyen başta TOBB ile İzmir Ticaret Borsası olmak üzere herkese teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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