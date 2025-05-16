İzmir'de Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı nisan ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyon 996 bin 383'e ulaştı.

İzmir'de nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında azalarak 11 bin 405 oldu. Bu sayıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından trafiğe en çok araç kaydı yapılan üçüncü il konumunda yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,4'ünü otomobiller, yüzde 41,9'unu motosikletler, yüzde 10,7'sini kamyonetler, yüzde 1,8'ini traktörler, yüzde 1,3'ünü kamyonlar, yüzde 0,4'ünü minibüsler, yüzde 0,4'ünü otobüsler ve yüzde 0,1'ise ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Araç devirlerinde artış yaşandı

Nisan ayında İzmir'de 57 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 7,8'lik bir artışı ifade ediyor. Devir işlemlerinin yüzde 67,4'ünü otomobiller oluştururken, kamyonetler yüzde 15,4, motosikletler yüzde 12, traktörler yüzde 1,9, kamyonlar yüzde1,5, minibüsler yüzde 1, otobüsler yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 oranında pay aldı. - İZMİR