İzmir'de Enflasyon Muhasebesi Toplantısı Düzenlendi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, yurttaki pek çok işletmeyi ilgilendiren "enflasyon muhasebesinde" teknik olarak hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Alanında uzman isimlerin sunum yaptığı, 150'nin üzerinde firmanın katıldığı toplantıda enflasyon kaynaklı mali tablolarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Enflasyon Muhasebesi ve Etkileri Bilgilendirme Toplantısı" İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Hizmet Enstitüsü Kurul Üyesi Hüseyin Küçükdemirci ve İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi Başkanı Yıldırım Kuruoğulları'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Erkoç: "Büyük önem taşıyor"

Uzun zamandır konuşulan ve en son 2004 yılında uygulanmış olan enflasyon muhasebesinin, 20 yıllık bir aranın ardından yeniden gündemde olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, "Enflasyon düzeltmesi; mali tabloların yüksek enflasyonun etkisinden arındırılması, vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi ve mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücünü gerçek değerinde göstermesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Zengin: "Yasal düzenleme yapılması gerekiyor"

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, enflasyon muhasebesinin 2024 yılından itibaren, geçici vergi dönemleri dahil, düzenli olarak uygulanacağını söyledi. Bu sürecin işletmelere yeni vergi yükü getirmemesi ve muhasebe meslek mensuplarının iş yükünün artmaması açısından enflasyon muhasebesinden doğan kar ve zararın yılsonu bilançolarına yansıtılması gerektiğini söyleyen Zengin, "Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekiyor, bizler de bunu ilgili mercilere iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Küçükdemirci: "2026'ya kadar gündem olmaya devam edecek"

İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi Üyesi ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Hizmet Enstitüsü Kurul Üyesi Hüseyin Küçükdemirci ise konuşmasında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmelerinin zorunlu olduğunu belirtti. Enflasyon muhasebesiyle gerçekçi, güncel ve enflasyondan arındırılmış mali tablolar elde edilmesinin hedeflendiğini belirten Küçükdemirci, ülkemizde enflasyon düzeltmesi şartlarının 2022 yılında gerçekleştiği halde ertelendiğini, 2023 yılında ise uygulanamadığını, orta vadeli programda yer alan enflasyona ilişkin göstergelerde sapma olmazsa 2026'a kadar mali tablolarda enflasyon düzeltmesi uygulamasının gündemde olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kuruoğulları: "Sorular cevap bulacak"

İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi Başkanı Yıldırım Kuruoğulları ise, Enflasyon Muhasebesi'nin üyelerin en çok merak ettiği ve soru sorduğu konulardan biri olduğuna dikkat çekerek, toplantının bu soru işaretlerini gidermek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Uzmanlar sunum yaptı

Moderatörlüğünü İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şerif Yıldız'ın yaptığı toplantıda; Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Kartal "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Enflasyon Muhasebesi Uygulaması" konusunda, Mazars Bağımsız Denetim Ortağı Erdal Özçimen ise "TFRS Uyarınca Enflasyon Muhasebesi Düzeltmesi" hakkında sunumlar gerçekleştirdi. - İZMİR