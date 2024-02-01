İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Meclisten çıkan karara göre, 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı

SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI

Ekmek fiyatının 9 lira olmasının ardından, en son 3 Temmuz 2023'te 210 gramı 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltilmişti.

YENİ TARİFE 2 ŞUBAT İTİBARIYLA GEÇERLİ

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.