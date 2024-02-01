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İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı

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İzmir Ticaret Odası yaptığı açıklamada, İZTO üyesi fırınlarda 200 gram olan ekmek gramajının 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu. Yeni tarife 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Meclisten çıkan karara göre, 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı

SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI

Ekmek fiyatının 9 lira olmasının ardından, en son 3 Temmuz 2023'te 210 gramı 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltilmişti.

YENİ TARİFE 2 ŞUBAT İTİBARIYLA GEÇERLİ

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

İzmir Ekmek Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

MASARİ:

GRAMA ARTIYOR EVET FİYAT DA ARTIYOR EVET BURAYA KADAR SORUN YOK. AMA 3 GÜN SONRA GRAMAJ TEKRAR DÜŞÜYOR FİYAT AYNI KALIYOR NASIL İŞ. Bİ SİZ Mİ UYANIKSINIZ.

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Alperen:

Ne dokuz lirası Aliağada birayı geçgin süredir on lira ayrıca tam buğday ekmeği 25 tl oldu heryer kendi kafasına göre bir fiyat oluşturmuş kimse denetlemiyor belediye evet park bahçe yapıyor çalışıyor ama sokak hayvanları konusunda bu tür yerlerin denetlenmesi konusunda sınıfta kaldı ve seçimde ne ben nede aile oy kullandırmıyıcam.

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