İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Sessiz Oda Hizmeti Başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, sese ve kalabalığa duyarlı özel gereksinimli yolcular için tasarlanan "Sessiz Oda" hizmeti devreye girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından hayata geçirilen Sessiz Oda hizmeti, otizm, Down sendromu ve serebral palsi tanısı bulunan bireyler için seyahat sırasında karşılaşılabilecek stres ve yoğun uyaranlara karşı sakin bir ortam sunuyor. Bu özel alan, destek ihtiyacı olan yolcuların uçuş öncesinde daha konforlu bir deneyim yaşamasını amaçlıyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hatlar terminali giden yolcu katı hava tarafında bulunan Sessiz Oda'da, konforlu oturma alanlarının yanı sıra aktivite ekipmanları, uçuş bilgi ekranları ve bireysel kullanım için ayrı bir küçük oda yer alıyor.

"Sessiz Oda"dan yararlanmak isteyen yolcuların, uçuş öncesinde "0232 455 00 00 - 4505" numaralı telefon ya da "adb.quietroom@tav.aero" adresi üzerinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Her özel gereksinimli yolcunun bir refakatçisiyle kullanabileceği şekilde tasarlanan alanın, aynı anda 6 yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, TAV Havalimanları olarak amaçlarının, tüm yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak olduğunu belirtti.

Balcı, "Sessiz Oda uygulamasıyla, özel gereksinimi olan bireylerin de seyahat sürecinde kendilerini rahat ve güvende hissetmesini hedefliyoruz. Tüm yolcularımıza kapsayıcı ve erişilebilir hizmetler sunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.