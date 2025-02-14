Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

iyzico, Paynet'i 87 Milyon Dolar Yatırım ile Satın Aldı

iyzico, Paynet'i 87 Milyon Dolar Yatırım ile Satın Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal teknoloji girişimi iyzico, 87 milyon dolar yatırımla Paynet'i bünyesine kattı. Satın alma işlemi rekabet ve Merkez Bankası onaylarının ardından resmileşti. Bu anlaşma ile iyzico, B2B ve B2B2C ödeme çözümlerini güçlendirerek Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

iyzico, finansal teknoloji girişimi Paynet'i 87 milyon dolar yatırımla bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi, Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onay süreçlerinin tamamlanmasıyla resmileşti. Anlaşma, teknoloji sektöründe iki Türk şirket arasındaki en büyük satın almalardan biri oldu.

Satın alma süreci, Paynet ve Arena Bilgisayar'ın münhasır finansal danışmanı Odin Financial Advisors'ın rehberliğinde tamamlandı.

Türkiye'de 130 binden fazla e-ticaret sitesine ödeme altyapısı sunarak milyonlarca kullanıcıya hizmet veren iyzico, gerçekleştirilen satın alma ile finansal hizmetleri demokratikleştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Satın almayla birlikte, Paynet'in işletmeler arası ticaret (B2B) ve işletmelerin diğer işletmeler aracılığıyla tüketicilere ulaşmasını sağlayan (B2B2C) ödeme çözümlerindeki uzmanlığı iyzico'nun mevcut ürün portföyüne entegre edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iyzico Üst Yöneticisi (CEO) Orkun Saitoğlu, satın almanın şirketin Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Saitoğlu, satın alma sürecinin resmi olarak tamamlanmasının iyzico ve Türkiye finansal teknoloji sektörü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
img

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.