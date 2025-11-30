iyzico'nun Kasım 2025 Verileri: Dijital Cüzdan Kullanımı İki Kat Arttı

Türkiye'nin finansal teknoloji şirketlerinden iyzico, 2025 kasım kampanya dönemine ilişkin alışveriş verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayı indirim döneminde iyzico altyapısıyla saniyede 1000 işlem gerçekleşirken, işlem hacmi geçen yıla göre yüzde 22 artış gösterdi.

Kasım fırsatları kapsamında 28 Kasım Cuma günü, dijital cüzdan üzerinden gerçekleştirilen "iyzico ile Öde" seçeneğiyle yapılan işlemlerin sayısı geçen yıla kıyasla iki kat artarken, tüm işlemler içerisindeki payı yüzde 30'a ulaştı. Bu yöntemle yapılan işlemlerde ortalama sepet tutarı 4 bin 91 lira oldu. Genel alışverişlerin ortalama sepet tutarı ise 2 bin 656 lira olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde gerçekleşen işlemlerin yüzde 52'si, toplam işlem hacminin ise yüzde 63'ü Marmara Bölgesi'nden geldi. İstanbul, yüksek nüfusu ve ekonomik gücüyle bölgeye en fazla katkıyı sağlayan il oldu.

En hızlı büyüyen bölge ise işlem hacmini yüzde 40 artıran Doğu Anadolu oldu. Kampanya döneminde bölgedeki kullanıcıların dijital alışveriş platformlarına yönelimi güçlü şekilde hissedildi.

İstanbul dışındaki en yüksek işlem hacmi sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de kaydedildi. Bu beş şehir, büyükşehir dinamiklerinin etkisiyle Türkiye'nin e-ticaret hareketliliğine ciddi katkı sundu. Toplam işlem sayısının yüzde 68'i ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in oluşturduğu üçlü büyük merkezden geçti.

Şehir bazındaki artış oranları incelendiğinde en yüksek performansı Elazığ sergiledi. Elazığ işlem sayısını yüzde 35, işlem hacmini de yüzde 100 artırarak bu yılın en hızlı büyüyen ili oldu.

Kasım Fırsatları kapsamında işlem hacmi en çok artan kategoriler sırasıyla giyim ve kozmetik (yüzde 50), gğlence (yüzde 11) ve glektronik (yüzde 4) oldu. Kullanıcıların artan kampanya ilgisi, özellikle giyim ve kozmetik kategorisinde belirgin bir ivme yarattı. Eğlence kategorisi de dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

Taksitli alışverişlerde 3 taksit öne çıktı

Ödeme yöntemlerinde ise kullanıcıların daha kısa vadeli planları tercih ettiği gözlendi. 2025 döneminde tek çekim işlemler yüzde 70'e çıkarken, taksitli işlemler yüzde 30 seviyesinde kaldı. Taksitle ödeme yapan kullanıcıların yüzde 85'i işlemlerini 3 taksite böldü.

2024 yılında ödeme yöntemlerinin yüzde 69'unu tek çekim, yüzde 31'ini taksitli işlemler oluştururken, 2025 döneminde ise tek çekim tercihleri yüzde 70'e yükseldi. Taksitli işlemler yüzde 30 seviyesine geriledi.

Kullanıcılar taksitli ödeme tercih ettiklerinde ise en çok 3 taksit seçeneğine yöneldi. Tüm taksitli işlemlerin yüzde 85'i 3 taksite bölünerek gerçekleştirildi.