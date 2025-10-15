Careerbliss, Türkiye'nin en mutsuz mesleklerini açıkladı. Listede zirvedeki meslek dikkat çekti.

EN MUTSUZ MESLEK GRUBU MUHASABECİLER

Araştırmaya göre en mutsuz meslek muhasabeciler oldu. Onu güvenlik görevlileri takip etti.

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri:

1. Muhasebeci

2. Güvenlik Görevlisi

3. Kasiyer

4. Gözetmen

5. Sunucu

6. Saha Servis Mühendisi

7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı