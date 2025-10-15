Haberler

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri
Güncelleme:
Türkiye'nin en mutsuz mesleklerinin belirlendiği araştırma zirvedeki meslek dikkat çekti. 1. sırada muhasebeciler, en mutsuz kişiler olarak yer aldı.

Careerbliss, Türkiye'nin en mutsuz mesleklerini açıkladı. Listede zirvedeki meslek dikkat çekti.

EN MUTSUZ MESLEK GRUBU MUHASABECİLER

Araştırmaya göre en mutsuz meslek muhasabeciler oldu. Onu güvenlik görevlileri takip etti.

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri:

1. Muhasebeci

2. Güvenlik Görevlisi

3. Kasiyer

4. Gözetmen

5. Sunucu

6. Saha Servis Mühendisi

7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
