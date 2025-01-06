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İşte en düşük emekli maaşı için masadaki senaryolar

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Emeklilerin maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam, kök maaşlara uygulandığı için milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişiklik yaratmadı.

Enflasyon zammı, temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşını etkilemiyor. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin maaşları ise 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu durum, yaklaşık 4 milyon emeklinin gelirinde gerçek bir artış olmadığı anlamına geliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bugün Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde bu konuda bir yasal düzenleme yapılacağını ifade etmişti. İlgili bakanlar toplantıda sunum yapacak ve düzenleme önerileri netleşecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 14 bin ile 15 bin lira arasında belirlenmesini bekliyor. Yüzde 15,75'lik zam dikkate alındığında en düşük maaşın 14 bin 500 lira civarına çıkması bekleniyor. Daha yüksek oranlı zam seçenekleri de masada:

Yüzde 20 zam: Maaş 15 bin lira olacak.

Yüzde 30 zam: Maaş 15 bin 625 liraya yükselecek.

KAÇ KİŞİ EN DÜŞÜK MAAŞI ALIYOR?

Güncel verilere göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Ancak zam oranına bağlı olarak bu sayıda artış yaşanabilir.

YASAL DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor. Ancak yasal düzenlemenin yetişmemesi durumunda, zam farkı bir sonraki ay hesaplara yatırılacak. Bu süreçte emekliler için herhangi bir hak kaybı olmayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

SSK emeklileri: Her ayın 17'si ile 26'sı arasında.

Bağ-Kur emeklileri: Her ayın 25'i ile 28'i arasında.

Düzenlemenin bu tarihlere kadar netleşmesi hedefleniyor.

İşte en düşük emekli maaşı için masadaki senaryolar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Yıllarca bu ülke için çalışmış, ter döküp ömrünü tüketmiş, prim ve vergi ödemiş emeklisini yük ve kambur olarak gören bir siyasi anlayış vicdani de, insani de, imanlı da olamaz. Uyan ey halkım, 22 yıllık derin uykudan artık uyan!!!

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Vermesin artık istemiyoruz tek isteğimiz seçim sabır sabır sabır ediyoruz

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

Amerika'da ki villaların ve tamamlanmamış gökdelen inşaatlar dururken emekliye zam mı olurmuş sabretsinler sayın reisimiz seçim zamanı verecek

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