İpa: İstanbulluların Mecburi Alışveriş Rotası İndirim Marketleri

Güncelleme:
İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, İstanbulluların yüzde 55,1'i gıda ve temel ihtiyaç alışverişinde indirim marketlerini tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 67,4'ü ise uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu takdirde markalarını değiştirmeyi düşünüyor.

(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) son araştırmasına göre; İstanbulluların yüzde 55,1'i gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için indirim marketlerinden alışveriş yapmayı tercih ederken, yüzde 67,4'ü düzenli alışveriş yaptığı markaları daha uygun fiyatlı bir alternatif çıkarsa değiştirmeyi düşündüğünü kaydetti.

İBB'ne bağlı İPA tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nde "Gündem Araştırmaları"nın ocak ayı raporu açıklandı.

Raporda; Türkiye gündemi, İstanbul gündemi ve ev içi gündem araştırıldı. Rapora göre Türkiye'nin gündemi, İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi etrafında yoğunlaşırken ekonomik başlıklar ağırlığını korumaya devam etti.

Katılımcıların yüzde 35,4'ü başlıca gündemlerinin İstanbul'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki şahsın 17 yaşındaki Atlas'ı bıçaklayarak öldürmesi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 17,8 ile en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması, üçüncü sırada ise yüzde 11,2 ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen gösterilerde bazı eylemcilerin Türk bayrağına saldırması yer aldı. Ocak ayında İstanbul'un gündeminde de ilk sırada yüzde 22,2 ile genç Atlas'ın öldürülmesi vardı. İkinci sırada yüzde 19,8 ile ekonomik sorunlar, üçüncü sırada yüzde 13,9 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davaları yer aldı.

"Kredi kartlarını market harcaması şişiriyor"

İstanbul Barometresi'nin ev içi gündem araştırmasına göre, İstanbullular evinde yine ekonomiyi konuştu. Katılımcıların yüzde 50,2'si evlerinde en çok ekonomik sorunların, yüzde 8,6'sı emekli maaşının konuşulduğunu belirtti. Kredi kartı harcamalarında market alışverişi ise açık ara en büyük paya sahip oldu. Katılımcıların yüzde 64,1'i kredi kartı harcamasında market alışverişinin, yüzde 5,7'si akaryakıt ve ulaşımın, yüzde 5,5'i dışarıda yeme içmenin, yüzde 5,2'si nakit avans ödemesinin, yüzde 4,2'si ise konut giderlerinin en çok paya sahip olduğunu belirtti.

"Devir indirim marketleri devri"

İstanbul'da marka sadakati kırılganlaşırken, fiyat ve kalite temel belirleyiciler haline geldi. Katılımcıların yüzde 67,4'ü düzenli alışveriş yaptığı markaları daha uygun fiyatlı bir alternatif çıkarsa değiştirmeyi düşündüğünü kaydetti. İstanbulluların yarısından fazlası gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinde düzenli olarak indirim marketleri tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 55,1'i gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için indirim marketlerden düzenli, yüzde 36,1'i ara sıra alışveriş yaparken, yüzde 8,8'i ise hiç indirim marketlerine gitmiyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
