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İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun istihdamına yönelik araştırma

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İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012-2025 yılları arasında mezun olan öğrencilerinden 4 bin 286'sıyla yaptığı istihdam odaklı araştırmanın sonucunu paylaştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012-2025 yılları arasında mezun olan öğrencilerinden 4 bin 286'sıyla yaptığı istihdam odaklı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 2012-2025 yılları arasında mezun olan 13 bini aşkın öğrenci çağrı merkezi aracılığıyla arandı. Toplam 4 bin 286 mezuna ulaşılarak, telefon üzerinden birebir görüşme yapıldı.

Ulaşılan 4 bin 286 mezundan 3 bin 500'ü aktif olarak çalışıyor, 786'sı ise çeşitli nedenlerle çalışma hayatında yer almıyor.

Mezunların en çok tercih ettiği meslekler hukuk, işletme ve teknoloji alanlarında yoğunlaşıyor.

Sonuçlar, üniversitenin uygulama odaklı eğitim modeli ve iş dünyasıyla kurduğu ilişkilerin mezunların kariyerlerine katkı sunduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında mezunların yoğunlaştığı meslekler de analiz edildi. Buna göre mezunların en çok yöneldiği ilk 5 meslek avukatlık, işletmecilik, satış ve pazarlama uzmanlığı, yazılım uzmanlığı ve psikoloji alanı olarak sıralandı. Sonuçlar, mezunların hem geleneksel mesleklerde hem de teknoloji odaklı alanlarda yer aldığını gösterdi.

Araştırma verileri, mezunların önemli bir bölümünün havacılık, kamu, bankacılık ve finans gibi sektörlerde görev aldığını ortaya koydu.

Çalışma, istihdam verilerinin yanı sıra mezunların eğitim planları, kariyer hedefleri ve üniversiteyle ilişkilerine dair veriler de sağladı. Araştırma sürecinde mezun veri tabanının güncellenmesine katkı sunulurken, mezunlarla iletişimin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi için altyapı oluşturuldu.

Kaynak: AA
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