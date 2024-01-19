İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Alper Gezeravcı'nın uzay misyonu girişimcilerimize yeni bir ufuk açtı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonu, girişimcilerimize uzay teknolojilerinde yeni bir ufuk açtı. Kendi roketimizin, uzay sanayimizin gelişimi için bir milat oldu" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal paylaşım platformu X'ten, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla fırlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Avdagiç, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonu gençlerimize ve girişimcilerimize uzay teknolojilerinde yeni bir ufuk açtı. Kendi roketimizin, uzay sanayimizin gelişimi için bir milat oldu. Başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL