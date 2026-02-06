Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6130 liradan, avro ise 51,4880 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,5390, avronun satış fiyatı ise 51,5170 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6130 liradan, avro 51,4880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,6110 liradan alınan dolar, 43,6130 liradan satılıyor. 51,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,4880 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,5390, avronun satış fiyatı ise 51,5170 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
