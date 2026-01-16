Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar, 43,2770 liradan, avro ise 50,2290 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 43,1920 lira iken, avronun fiyatı 50,2240 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2770 liradan, avro 50,2290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,2750 liradan alınan dolar, 43,2770 liradan satılıyor. 50,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2290 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,1920, avronun satış fiyatı ise 50,2240 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu

Trump'ın en büyük hayalini gerçekleştiren isme bir bakın