Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar, 43,2770 liradan, avro ise 50,2290 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 43,1920 lira iken, avronun fiyatı 50,2240 lira olarak kaydedilmişti.
Serbest piyasada 43,2750 liradan alınan dolar, 43,2770 liradan satılıyor. 50,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1920, avronun satış fiyatı ise 50,2240 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi