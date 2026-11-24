İstanbul serbest piyasada dolar 50,5880, avro 55,1940 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,5880 liradan, avro 55,1940 liradan güne başladı. Serbest piyasada dolar 50,5860 liradan alınırken avro 55,1920 liradan alıcı buluyor. Dün doların satış fiyatı 50,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3710 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5880 liradan, avro 55,1940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5860 liradan alınan dolar, 50,5880 liradan satılıyor. 55,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3710 lira olmuştu.
Kaynak: AA